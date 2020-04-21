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 Ищенко считает, что США отдадут России восток Европы в обмен на контроль над Западом

Ищенко считает, что США отдадут России восток Европы в обмен на контроль над Западом
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21:38   21 Апреля 2020
Политика

Ищенко считает, что США отдадут России восток Европы в обмен на контроль над Западом

Ищенко считает, что США отдадут России восток Европы в обмен на контроль над Западом

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 неизбежно приведет к глобальному экономическому кризису, которым воспользуются США. Об этом заявил украинский политолог Ростислав Ищенко.

Польша и Прибалтика в последнее время вызывают недовольство в Евросоюзе. В новых условиях, когда мир оправится от пандемии COVID-19, США отдадут эти страны под контроль России в обмен на свободу господства над Западной Европой. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил украинский политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что от Восточной Европы Вашингтон уже не сможет ничего получить, а дотаций потребует много. "Повесить" на Россию этот "балласт" будет лучшей тактикой, считает эксперт. 

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Автор: Ирина Большунова
#сша #польша #прибалтика #ищенко

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