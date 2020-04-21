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ВОЗ положительно отозвалась о действиях властей РФ в период пандемии COVID-19

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21:32   21 Апреля 2020
Общество

ВОЗ положительно отозвалась о действиях властей РФ в период пандемии COVID-19

ВОЗ положительно отозвалась о действиях властей РФ в период пандемии COVID-19

Россия смогла сохранить в пандемию здравоохранение. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение нескольких недель.

Представитель ВОЗ в беседе с РИА Новости подчеркнула, что РФ смогла предупредить ситуацию, когда остаются без лечения те пациенты, которые прибывают на второй и третьей неделе.

Ранее Вуйнович призвала Москву не ослаблять резко меры, направленные на борьбу с новым коронавирусом.

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Автор: Руслан Неглинный
#воз #коронавирус

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