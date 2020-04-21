ВОЗ положительно отозвалась о действиях властей РФ в период пандемии COVID-19

Россия смогла сохранить в пандемию здравоохранение. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение нескольких недель.

Представитель ВОЗ в беседе с РИА Новости подчеркнула, что РФ смогла предупредить ситуацию, когда остаются без лечения те пациенты, которые прибывают на второй и третьей неделе.

Ранее Вуйнович призвала Москву не ослаблять резко меры, направленные на борьбу с новым коронавирусом.