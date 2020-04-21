Россияне во Вьетнаме сплотились для поддержки друг другу в период COVID-19

Российские жители во вьетнамском городе Нячанге не растерялись из-за жизненной ситуации, сложившейся из-за коронавируса. Они перепрофилировали бизнес и оказали помощь согражданам в восточной стране.

Об этой ситуации сообщил корреспондент "Сенсаций.Нет" во Вьетнаме Сергей Бондарь. Он рассказал, что россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации, оказали помощь соотечественники, приехавшие для ведения бизнеса из республики Татарстан.

Рейс Камрань — Новосибирск, на котором изначально планировалось вывозить граждан РФ, был отменен.

Приехавшие из Татарстана россияне хотели ассимилироваться в стране. Изначально планируемый как культурно-образовательный центр для русскоязычного населения был переформирован в организацию для оказания помощи соотечественникам “Точка роста”, поддержку которому со временем стали оказывать не только местные русскоязычные жители (в том числе бизнесмены), но и вьетнамские спонсоры.