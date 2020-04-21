Американская социальная сеть Facebook объявила о борьбе с публикациями пользователей, которые отрицают необходимость введения мер против распространения коронавируса. Борьба с COVID-диссидентами коснулась только США, отметил блогер Вадим Манукян.

Администрация социальной сети Facebook объявила о борьбе с материалами, которые открыто пропагандируют нарушение правил безопасности в период пандемии COVID-19. Модераторы будут выявлять посты, в которых пользователи призывают нарушать режим социального дистанцирования. С площадки оперативно удалили информацию о недавних акциях протеста, прошедших в рядах регионов США — там люди вышли на улицы, требуя ослабить карантинные меры.

Примечательно, что новый механизм борьбы с дезинформацией работает только на Западе. Российских COVID-диссидентов Facebook игнорирует, позволяя их постам и дальше распространяться по соцсети. Очевидно, что американской компании нет дела до ситуации с коронавирусом в России, где у нее также есть пользователи. О двойных стандартах сервиса блогер Вадим Манукян рассказал Федеральному агентству новостей.

Facebook крайне непоследовательно реагирует на ситуацию в мире, действуя в интересах США. Когда речь идет о дестабилизации ситуации в РФ, то социальная сеть активно поддерживает провокаторов, однако не намерена помогать россиянам в борьбе с коронавирусом. Если она и впредь будет игнорировать собственные правила на территории России, то у властей страны будут все основания заблокировать сервис.