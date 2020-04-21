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20:57   21 Апреля 2020
Экономика

Греф назвал факторы абсолютной безопасности банковских вкладов

Греф назвал факторы абсолютной безопасности банковских вкладов

Мнение о том, что государство может провести изъятие банковских вкладов россиян, чтобы спасти экономику в период кризиса, не имеет под собой никаких оснований, заверил глава Сбербанка Герман Греф.

Он напомнил, что такой прецедент уже был в истории нашей страны, и его последствия таковы, что никто из политического руководства больше не решится повторить этот опыт. Важно и то, что у властей нет никакого резона забирать деньги вкладчиков: их принудительная конвертация или заморозка просто невозможны в современных условиях, так что волноваться людям не стоит.

Даже при текущих низких ценах на нефть накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета на несколько лет вперед, а уровень госдолга России (15% ВВП) — один из самых низких в мире, не говоря уже об огромном объеме золотовалютных резервов, добавил Греф.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее поделился мыслью, что 30 трлн рублей, лежащих на счетах и вкладах физических лиц, можно было бы привлечь в рамках заимствований на внутреннем рынке, так как у банков сократились возможности по размещению привлеченных средств в кредиты. Позже он пояснил, что подразумевал обычную практику банков вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации.

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Автор: Кристина Мокроусова
#банки #сбербанк #греф

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