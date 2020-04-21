RT выпустил ролики ко дню рождения Ленина, посвященные пандемии коронавируса

Телеканал RT опубликовал серию комедийных видеороликов к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, посвященных пандемии коронавирусной инфекции.

Авторы видео задались вопросом: как мог бы выглядеть день рождения Владимира Ленина во время режима самоизоляции и принятия мер по предотвращению распространения COVID-19. Так, в ролике "Ленин на броневике" RT напомнил, что выезжать в город на личном транспорте следует только в случае острой необходимости. В ролике "Ленин в Мавзолее" — о важности режима самоизоляции. В видео "Ленин и торт" — о запрете организации массовых мероприятий.

Отметим, согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 52 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг COVID-19 в России и мире опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.