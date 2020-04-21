Минсельхоз опроверг слухи об ограничении поставок гречихи со стороны РФ

Информация о сокращении российскими властями экспорта гречневой крупы и гречихи в страны ЕАЭС недостоверна, сообщили представители министерства сельского хозяйства РФ.

Вспышка коронавируса и закрытие государственных границ между странами стали причиной сбоев при поставке некоторой продукции. Ряд мировых лидеров по экспорту ограничили поставки своих товаров на фоне паники в ситуации с пандемией коронавируса.

Российские власти объемы поставок не меняют. Недавнее заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко в процессе рабочей поездки по стране вызвало удивление многих. Белорусский президент обвинил Россию в отказе поставок гречихи.

Экспорт гречневой крупы и гречихи не прекращался не только в Белоруссию, но и в другие страны ЕАЭС. Размеры поставляемой продукции сохраняются в прежнем объеме, заявили в Минсельхозе РФ.