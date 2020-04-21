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 RT выпустил ролики ко дню рождения Ленина, посвященные пандемии коронавируса

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Греф назвал факторы абсолютной безопасности банковских вкладов

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 Минсельхоз опроверг слухи об ограничении поставок гречихи со стороны РФ

Минсельхоз опроверг слухи об ограничении поставок гречихи со стороны РФ
Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

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20:19   21 Апреля 2020
Политика

Серова поддержала ФАН и призвала власти РФ отреагировать на незаконную блокировку

Серова поддержала ФАН и призвала власти РФ отреагировать на незаконную блокировку

Блокировка Google-аккаунта Федерального агентства новостей вызвала негодование общественности. Оказать поддержку российскому СМИ решила депутат Госдумы, летчик-космонавт Елена Серова.

Она сообщила, что подала заявления в различные российские органы, в том числе Роскомнадзор и Генпрокуратуру России. Серова заявила, что не хочет, чтобы медиагиганту Google, не раз блокирующему "неудобные" Западу материалы, это сошло с рук, сообщает ФАН.

"Все патриотически настроенные средства массовой информации России пытаются глушить", — подчеркнула политик.

С ее позицией солидарен и глава комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. Он обозначил, что онлайн-ресурсы Запада стабильно продолжают проводить политику цензуры в отношении наших СМИ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#google #сми #фан #андрей климов

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