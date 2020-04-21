Серова поддержала ФАН и призвала власти РФ отреагировать на незаконную блокировку

Блокировка Google-аккаунта Федерального агентства новостей вызвала негодование общественности. Оказать поддержку российскому СМИ решила депутат Госдумы, летчик-космонавт Елена Серова.

Она сообщила, что подала заявления в различные российские органы, в том числе Роскомнадзор и Генпрокуратуру России. Серова заявила, что не хочет, чтобы медиагиганту Google, не раз блокирующему "неудобные" Западу материалы, это сошло с рук, сообщает ФАН.

"Все патриотически настроенные средства массовой информации России пытаются глушить", — подчеркнула политик.

С ее позицией солидарен и глава комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. Он обозначил, что онлайн-ресурсы Запада стабильно продолжают проводить политику цензуры в отношении наших СМИ.