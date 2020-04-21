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19:58   21 Апреля 2020
Общество

Вирусологи назвали точный способ заражения COVID-19

Вирусологи назвали точный способ заражения COVID-19

Коронавирусной инфекцией можно точно заболеть при непосредственном контакте с больным. Об этом рассказали вирусологи, назвав пути заражения COVID-19.

Ученым так и не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях. В ходе исследований не подтвердилась версия и передачи коронавируса по воздуху. Специалисты отмечают, что вспышки инфицирования происходят при близких контактах между людьми. Эксперты специально провели исследование и собрали образцы с дверных ручек и телефонов. Выяснилось, что с их поверхностей даже нельзя культивировать возбудитель болезни.

Единственным 100% способом заболеть коронавирусной инфекцией является непосредственный близкий контакт с инфицированным человеком. При этом, по словам специалистов, вирус очень чувствителен к высыханию и на воздухе долго не живет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#врачи #коронавирус

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