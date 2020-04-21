Продолжительность жизни в России в 2019 году достигла 73,4 года, что является историческим максимумом, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, России удалось снизить смертность граждан РФ трудоспособного возраста на 3,5 процента среди мужского населения государства и на 2,1 процента среди женской части страны. Благодаря этому, в прошедшем году Россия сохранила более 13 тысяч жизней трудоспособных россиян, подчеркнули в ведомстве.

Сложная демографическая ситуация наблюдается в РФ, по данным Росстата. Согласно данным исследования, общая убыль населения за последние три года в РФ составила 55,8 тыс. человек. По данным ведомства, численность населения России на начало 2020 года составила 146,748 млн человек.