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19:43   21 Апреля 2020
Общество

Малькевич назвал новую политику Facebook актом политической цензуры против Трампа

Малькевич назвал новую политику Facebook актом политической цензуры против Трампа

Новая политика Facebook, направленная на удаление страниц, посвященных протесту против ограничительных мер в период пандемии COVID-19, является актом политической цензуры против Трампа и его сторонников, заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Он также подчеркнул, что в отличие от американского, европейского и азиатского сегментов Facebook в России ведет себя совершенно недопустимо, противореча себе и своим новым правилам. Так, на страницах российского Facebook можно наткнуться на рекламу "пропусков" для жителей Москвы, "выплат" населению страны и всевозможные мошеннические схемы.

"Есть абсолютное убеждение, что российского сегмента Facebook это решение не коснется, и стоит кому-то у нас начать призывать, данные призывы не будут блокироваться", — заявил Малькевич.

По мнению главы ФЗНЦ, ситуация в российском сегменте Facebook в ближайшее время только ухудшится. Уже сейчас можно наблюдать, как на позиции модераторов вводятся русофобские структуры, убежден Малькевич.

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Автор: Юлия Яковлева
#facebook #малькевич #фзнц #коронавирус

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