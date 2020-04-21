Малькевич назвал новую политику Facebook актом политической цензуры против Трампа

Новая политика Facebook, направленная на удаление страниц, посвященных протесту против ограничительных мер в период пандемии COVID-19, является актом политической цензуры против Трампа и его сторонников, заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Он также подчеркнул, что в отличие от американского, европейского и азиатского сегментов Facebook в России ведет себя совершенно недопустимо, противореча себе и своим новым правилам. Так, на страницах российского Facebook можно наткнуться на рекламу "пропусков" для жителей Москвы, "выплат" населению страны и всевозможные мошеннические схемы.

"Есть абсолютное убеждение, что российского сегмента Facebook это решение не коснется, и стоит кому-то у нас начать призывать, данные призывы не будут блокироваться", — заявил Малькевич.

По мнению главы ФЗНЦ, ситуация в российском сегменте Facebook в ближайшее время только ухудшится. Уже сейчас можно наблюдать, как на позиции модераторов вводятся русофобские структуры, убежден Малькевич.