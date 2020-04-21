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19:34   21 Апреля 2020
Общество

ВОЗ подтвердила непричастность Китая к созданию коронавируса

ВОЗ подтвердила непричастность Китая к созданию коронавируса

Ставший виновником глобальной пандемии коронавирус SARS-CoV-2 не имеет признаков искусственного происхождения, заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб.

Признаки животного происхождения имеются у вируса, подчеркнула Шаиб. Ученые предположили, что вирус передался не напрямую от летучих мышей к человеку, а через неизвестного пока "посредника". Предположения о причастности к созданию вируса китайских ученых американский сенатор Том Коттон построил ранее на том факте, что только в КНР есть уникальная суперлаборатория, условия которой позволили бы создать такой вирус. Позже теорию сенатора подхватили Fox News и другие СМИ. Представители Китая, в свою очередь, опровергали предположение.

Власти Китая заявили о вспышке коронавируса в Ухане 31 декабря 2019 года. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта.

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Автор: Руслан Неглинный
#китай #воз #коронавирус

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