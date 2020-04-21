Короткова поймали на очередном фейке о террористах ИГИЛ

Работник "Новой газеты" Денис Коротков продолжает делать публикации в интересах радикалов запрещенного на территории Российской Федерации "Исламского государства". В своей статье представитель СМИ заявил о якобы пытках игиловца неизвестными людьми.

По словам Короткова, которого проверяют правоохранители на предмет контактирования с боевиками ИГ, спустя несколько месяцев после первого расследования он смог обзавестись новыми доказательственными видеороликами. Однако вопрос, откуда они появились у журналиста, остается открытым. Представитель "Новой" якобы имеет большое количество источников в ЧВК, сообщает "Правда.ру".

Эксклюзивные видеоматериалы, вероятно, являются обычной подделкой, которую в Сирийской Арабской Республике сделали либо представители запрещенной группировки, либо специально нанятые люди из зарубежных кураторов Короткова. Если представитель СМИ сам обзавелся роликами от источника, который фиксировал ликвидацию боевика лично, то почему он не знает позывных тех, кто, по его заявлению, принимал участие в пытках.

Коротков якобы не владеет информацией, где был записан ролик. Определить место он решил с помощью снимка, на котором видно окружающую обстановку. Сотрудник "Новой" обратил внимание читателей на упавшую бочку. Он отметил, что похожая бочка находится в публикации Федерального агентства новостей о заводах "Хайян" и "Аш-Шаер".

По словам главреда сайта PolitRussia Руслана Осташко, подлинность опубликованных материалов вызывает сомнение, поскольку Коротков неоднократно подтасовывал доказательства. Вероятно, работники "Новой газеты" вновь опубликовали ничем не подтвержденные данные. Некоторое время назад Короткова уже замечали в сотрудничестве с запрещенной организацией, он сливал личную информацию российских добровольцев в СМИ, вплоть до адресов. Также его ловили на "крышевании" торговцев запрещенными веществами.