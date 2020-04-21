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19:55   21 Апреля 2020
Россия

Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19

Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19

 Предположения об искусственном возникновении COVID-19 распространяются так же быстро, как сам вирус. Масла в огонь подливают неоднозначные публикации в СМИ — то китайские чиновники утаили часть информации о жертвах пандемии, то вспышки заболевания наблюдались в России еще осенью 2019-го года, то репетиции происходящего сейчас проводились в Штатах.

Из-за введения в Москве, Подмосковье и ряде других регионов системы цифровых пропусков граждане заговорили о возможном чипировании и предстоящем тотальном контроле со стороны государства. Тема вечная, а коронавирус в данном случае — инструмент для достижения цели. За столами в кухонных интерьерах нередко звучит мысль о том, что заболевания вообще не существует, а страх нагоняют, чтобы население добровольно согласилось на передачу всех персональных данных правительствам.

Правда депутат Госдумы, бывший профессиональный боксер Николай Валуев считает, что это произошло еще задолго до пандемии,имея в виду смартфоны.

«Мы добровольно сами себя все чипировали. Давным давно себя идентифицировали, и местоположение не трудно узнать. За исключением стран, где простейший мобильный телефон ещё пока мечта. Что вы руками машете, когда уже давным давно всё о вас знают», — говорит Валуев.

Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19

Депутат также считает, что на возможность отслеживания пользователя не влияет, включено его устройство или выключено. А тем, кто не хочет принимать сложившуюся систему, рекомендует «найти место где-то в забытой деревне, где нет света, жить с печным отоплением, и тогда, может быть, вас не найдут».

Другая популярная «коронамысль» связана с перенаселением Земли. По мнению приверженцев этой теории, вирус создан для того, чтоб уменьшить количество людей, проживающих на планете.

«Абсолютно любой катаклизм, война, вирус могут стать оружием против перенаселения, — рассуждает 24-летний депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. — Учитывая, что данный вирус стал распространяться в Китае, в Ухане, не исключено, что какие-то структуры из Соединенных Штатов были заинтересованы в этом».

Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19

Власов не отрицает, что и сами китайские власти могли спровоцировать возникновение вируса, но призывает трезво мыслить и доверить проблему экспертам. Молодой политик считает, что после пандемии соответствующим расследованием займется ООН.

Пока одни приписывают создание COVID-19 враждебно настроенным государствам, другие вспоминают о масонах, переворачивая слово «коронавирус» и получая «surivan or oс» — «восход и око» в переводе с хинди [намек на символ масонской ложи — прим.ред]

Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко убеждён, что дело не в том, масоны это или нет — просто в интересах элит происходит глобальная перестройка экономики.

«Я думаю, что это большой серьезный спектакль, целью которого является сокрытие экономического провала», — делится мнением коммунист.

На каждую аудиторию своя теория: мужчинам ближе экономика, женщинам — душещипательные истории. Одна из них, связанная со звёздами Голливуда, употребляющими кровь похищенных детей, набирает популярность в Сети. Вещество, за которым якобы охотятся знаменитости — адренохром — сохраняет молодость и приносит удовольствие.

По мнению распространителей теории, синтетический адренохром, произведенный в китайском Ухане, был намеренно заражен особым типом коронавируса. Таким образом легко отследили всех участников жуткого ритуала. А карантин послужил прикрытием для самой масштабной в истории тайной операции разведки США.

И пока критики теории задаются вопросами, зачем вместе с любителями адренохрома заболел и весь остальной мир, российская телеведущая, государственный и общественный деятель Оксана Пушкина призывает не тратить время на чьи-то догадки.

«Я все анализирую, не полагаюсь на предчувствия, конспирологические теории, — рассказывает Пушкина. — Опираться надо только на собственное здравомыслие и знания. Никогда, ни при каких условиях не позволяйте чувствам взять над вами верх. Паника опасна. Давайте, сначала вылечимся».

Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19

С телеведущей согласен и представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Он считает, что любые теории смещают внимание с практических вещей. И предлагает не злоупотреблять «бесконечным поиском виноватых».

«Мы, к сожалению, все живём в условиях совершенно циничного кликбейта», — объясняет причины популяризации разного рода домыслов Кипшидзе.

Бывший священнослужитель, религиовед Денис Батарчук добавляет, что благодаря интернету любая высказанная теория тут же получает своего читателя, зрителя и адепта.

«Кому это выгодно? Не знаю. Есть энное количество людей недалеких, малообразованных, да и просто глупых. Они во всём видят какой-то заговор и мировую закулису, мировое правительство, масонский заговор, сионистский заговор. Это такое устроение психики», — заключает эксперт.

 

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Автор: Алиса Денисова
#россия #общество #рпц #николай валуев #оксана пушкина #коронавирус

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