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20:39   21 Апреля 2020
Россия

Россия сделала верные выводы из ситуации 1998 года

Россия сделала верные выводы из ситуации 1998 года

Россияне не переживают из-за падения стоимости фьючерсов на нефть марки Ural, заявил политтехнолог Марат Баширов. Власти «сделали верные выводы из урока» 1998 года и мудро подготовились к новому шторму.

Во вторник, 21 апреля, цена на баррель российской нефти Urals опустилась ниже 10 долларов. Она продавалась по цене декабря 1998 года — 8,48 долларов за баррель.

Баширов напомнил, что в россиянах «живет огромная фантомная боль от того, что тогда за этим последовало: галопирующая инфляция, курс доллара вырос в разы, дефолт облигаций. Однако сейчас, считает Баширов, «эти колебания фьючерсов нас мало волнуют».

«Низкий внешний долг, огромные подушки безопасности в золото – валютных резервах, модернизированная нефтянка, стабильные контракты на нефть с крупными покупателями. Банковская система подчищена и гибкая налоговая система, механизмы подстраховки МСП и системообразующих предприятий», — написал политтехнолог в своем Telegram.

По его мнению, власти сделал верные выводы из  того урока и «мудро подготовились к этому шторму»,

На торгах 21 апреля майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые в истории обрушились до отрицательных значений. Цены упали до минус 40,32 долларов за баррель. Позже цена вернулась к положительным значениям: до 2,21 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI  21 апреля достигла 21,41 доллара за баррель

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Автор: Арсений Аскольский
#нефть #фьючерсы

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