Эксперты не увидели сговора против Трампа в обрушении котировок WTI

На торгах 21 апреля майские фьючерсы (краткосрочные договоры, в которых оговорены цена и срок поставки нефти - прим.ред.) на американскую нефть WTI впервые в истории обрушились до отрицательных значений. Цены упали до минус 40,32 долларов за баррель: трейдеры сами были готовы доплачивать покупателям «черного золота».

Обвал на нефтяных рынках стал неожиданностью, ведь 12 апреля страны ОПЕК+ все же договорились о поэтапном снижении объема добычи нефти, что должно было предотвратить падение котировок. Авторы анонимных Telegram-каналов даже предположили, что американские биржевики сговорились против президента США Дональда Трампа на фоне грядущих выборов.

В занижении цены на нефть есть политическая подоплека. Но не в случае с американском лидером, считает американист Владимир Брутер.

«Все игроки на нефтяном рынке позиционируют себя и как политические игроки. Но Трамп от обрушения цен на фьючерсы не теряет и не выигрывает», — объяснил «Политике сегодня» эксперт.

Глава Белого Дома может допустить кратковременное падение нефтяных цен. По словам американиста, даже банкротство небольших компаний не повлияет на его поддержку избирателей.

В обрушении котировок WTI виноваты спекулянты, считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов. По его словам, СМИ раздувают панику.

Экономист объяснил, что трейдеры избавлялись от контрактов на поставки нефти, которые истекают 21 апреля. Их заключали до пандемии коронавируса, когда ничего не предвещало резкий ценовой скачок.

«Должны были поставить физическую нефть определённому количеству инвесторов. Им этого не хотелось по той причине, что нефть хранить просто негде — хранилища заполнены из-за передобычи. Чтобы не генерить убытки, инвесторы решили, что лучше потерять сегодня, чем терять каждый день огромные суммы за хранение нефти. Они начали избавляться от фьючерсов. По закону спроса и предложения цены обрушились», — сказал Шабанов.

Сейчас нефть WTI торгуется на значениях 15-20 долларов за баррель. Просевшие индексы, скорее всего, полностью восстановятся, уверен экономист.

Сложившуюся ситуацию на американском рынке нефти Трамп, будучи опытным бизнесменом, может обернуть себе во благо, допускает американист Владимир Брутер.

«США смогут заполнить освободившиеся запасы. А потом нефть восстановится», — резюмировал эксперт.

Резкое падение цен на нефть началось в марте, после совместного заседания России и ОПЕК+, когда стороны не смогли договориться об ограничении добычи. В начале апреля удалось прийти к соглашению: страны-участницы, включая Саудовскую Аравию и Россию, должны снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.