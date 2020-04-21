Активизация политических сил грозит Украине новым расколом

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал, к чему приведет активизация украинской оппозиции.

Ранее группа «Рейтинг» провела опрос, из которого видно, что рейтинги «Слуги народа» снизились. Однако, партия продолжает лидировать.

По словам лидера социологической компании КМИС Владимира Паниотто, те люди, которые отходят от нынешнего президента Владимира Зеленского, уходят в сторону антимайданных пророссийских партий, по большей части в сторону ОПЗЖ.

К Петру Порошенко уходит всего один процент, но рейтинг его партии поднялся на шесть процентов из-за событий в Украине за последний месяц — документы, подписанные 11 марта в Минске, обвинения, предъявленные Татьяне Черновол и скандал с Андреем Ермаком.

Владимир Фесенко заявил, что потолок рейтинга ОПЗЖ — 20 процентов, даже если часть нынешних сторонников Зеленского через время перейдет на их сторону. Эксперт заявил, что активизация различных звеньев украинской оппозиции может привести к плохим последствиям:

«Активизация с одной стороны майданной оппозиции, с другой — антимайданной и пророссийской — это увеличение рисков раскола страны. Ни тот ни другой фланг украинской политики не имеет достаточно общественной поддержки для того, чтобы единолично захватить власть».

По словам Фесенко, партия Петра Порошенко не сможет захватить власть, потому что этот фланг украинской политики сейчас очень дифференцирован.

«Там разные политические силы. Сейчас в кризисе "Голос". Не будет "Голоса" — появится какой-то другой политический проект, новое поколение прозападных либералов. Этот фланг уже обозначен, и он будет только расти, потому что это самый активно представленный фланг на Украине», — добавил глава Центра прикладных политических исследований.

Большинство людей на этом политическом фланге имеют западное образование и очень активны в идеологическом плане. Фесенко обратил внимание, что «выйти из подполья» может партия Гройсмана, которая не проявляла никакой активности последний год. Порошенко вряд ли сможет заработать авторитет при такой сильной конкуренции.

Все политики, которые будут уходить от Зеленского, распределятся между другими политическими партиями, уверен Фесенко. Но большинство все же останутся «неопределившимися».