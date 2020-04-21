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17:42   21 Апреля 2020
Весь мир

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара снабжает турецкими документами и предоставляет укрытие для террористов так называемого ПНС Ливии переброшенных в североафриканское государство наемников САР и прочих радикалов, включая последователей запрещенной в Российской Федерации ИГИЛ.

Соответствующие данные о представлении гражданства Турции и жилья бандитам из протурецких группировок ПНС и примкнувшим к ним боевикам уже обсуждаются в интернете. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

По данным источников, турецкий государственный лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично инициировал "легализацию" недобитых в Сирийской Арабской Республике радикалов. Глава страны планирует перебросить на территорию Ливии порядка 16 тысяч террористов из числа сторонников ИГИЛ и также запрещенной в РФ "Аль-Каиды", пребывающих сейчас в северной части САР. Подобной поддержкой президент хочет обезопасить "ручных" боевиков от подозрений в экстремистской деятельности.

Турция неоднократно предоставляла убежище исламистским бандитам, большинство из которых находилось в международном розыске. Военачальники Турции эксплуатируют их в корыстных целях своего государства. Сирийский кризис по сей день используется турецкими властями как место для удовлетворения потребностей местных ВС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #политика #ливия #пнс

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