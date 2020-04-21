Путин обсудил с Роухани ситуацию с COVID-19

Глава Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Роухани в телефонном формате.

В ходе диалога государственные лидеры обсудили двусторонние отношения. Президенты РФ и Ирана подняли вопрос относительно необходимости обмена опытом в противостоянии новому типу коронавируса, отметили представители иранской администрации.

В среду, 22 апреля, планируются консультации внешнеполитического ведомства Турции, Российской Федерации и Ирана по ситуации в Сирийской Арабской Республике.