Закон о суверенном Рунете поможет защитить российский сегмент интернета от внешних угроз

Россия готова эффективно отразить угрозу отключения от интернета в случае, если она возникнет перед страной в ближайшем будущем.

Об этом в своем эксклюзивном материале сообщают журналисты Федерального агентства новостей. Как уточняется, меры, принятые для противодействия распространению коронавирусной инфекции, перевели миллионы жителей России в режим онлайн. В Сети они работают, учатся, развлекаются и общаются друг с другом.

Такое массовое "переселение" россиян заставило политиков в очередной раз задуматься о контроле и безопасности интернета. В условиях его возросшей ценности нельзя исключать, что держатели "главного рубильника" (США) захотят использовать свою власть в корыстных целях.

Именно для этого необходим закон о "надежном интернете". Как отмечает ФАН, в нем прописаны технические средства противодействия угрозам. Специализированное DPI-оборудование Роскомнадзора может обеспечить защиту российского сегмента от любой скоординированной атаки извне, в том числе при помощи протоколов TLS 1.3, DoH, HTTPS.

Исполнение этого закона обойдется для бюджета России в 134 млрд рублей. Однако еще на стадии подготовки законопроекта было подсчитано, что совокупные потери российской экономики в случае отключения интернета составят более 20 млрд в сутки. Таким образом, неделя скоординированных атак на российский сегмент Сети принесет больше потерь, чем все инвестиции в реализацию закона о "надежном Рунете".