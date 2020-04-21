Навальный развел шумиху вокруг выплат россиянам, пытаясь дискредитировать власть

Блогер Алексей Навальный решил перейти от разглагольствований о необходимости денежных выплат гражданам РФ к публикации петиции, которую он призывает подписать всех россиян.

В своем видеоролике блогер продолжает настаивать на денежных компенсациях россиянам, а также отмене налогов для малого бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Проект получил название "5 шагов для России". Навальный уверен, что его требования к правительству "разумны", и их готовы "поддержать большинство авторитетных российских экономистов". Их фамилии блогер почему-то не стал раскрывать.

Навальный, вероятно, забыл, какие экономические трудности может вызвать бездумное "разбрасывание денег с вертолета". Блогер не видит возможности предоставления помощи действительно нуждающимся гражданам, настаивая на выплатах всем, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Таким образом Навальный со своими сторонниками в очередной раз пытаются использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы добиться желаемого и поднять уровень недовольства россиян по отношению к правительству. Делает он это не ради их благополучия, а лишь для очередной шумихи вокруг "режима", пытаясь создать видимость оппозиционной деятельности.