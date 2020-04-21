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 Путин обсудил с Роухани ситуацию с COVID-19

Путин обсудил с Роухани ситуацию с COVID-19
17:11   21 Апреля 2020
Весь мир

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с распространением коронавируса

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию с распространением коронавируса и меры противодействия COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран большое внимание уделили вопросам, связанным с распространением коронавируса. Стороны выразили готовность приложить совместные усилия в борьбе с пандемией, в том числе по линии минздравов и других профильных ведомств. 

Также турецкий и российский лидеры договорились координировать действия для возвращения граждан РФ и Турции на родину. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #турция #эрдоган

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