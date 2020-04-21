Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию с распространением коронавируса и меры противодействия COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран большое внимание уделили вопросам, связанным с распространением коронавируса. Стороны выразили готовность приложить совместные усилия в борьбе с пандемией, в том числе по линии минздравов и других профильных ведомств.

Также турецкий и российский лидеры договорились координировать действия для возвращения граждан РФ и Турции на родину.