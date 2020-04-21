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16:59   21 Апреля 2020
Россия

Сенатор Морозов направит претензию к Google в связи с блокировкой аккаунта ФАН

Сенатор Морозов направит претензию к Google в связи с блокировкой аккаунта ФАН

Блокировка аккаунтов ФАН на платформах Google и YouTube является ограничением свободы слова, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Сенатор намерен направить запрос по поводу блокировки аккаунта ФАН американской компанией Google в Роскомнадзор и другие инстанции. Он призывает других депутатов поступить так же. Морозов считает, что американская корпорация заблокировала аккаунт ФАН и привязанный к нему профиль на YouTube по политическим причинам, передает издание ФАН.

Олег Морозов считает поведение Google примером информационной войны. Компания не указала конкретную претензию к ФАН при блокировке. В результате тысячи видеосюжетов редакции были утеряны. Сенатор уверен, что американская корпорация таким образом ограничила свободу слова российской редакции.

Член Совета Федерации отметил, что противостоять западным компаниям в этой борьбе будет сложно. Он считает, что нужно действовать комбинированными методами, совмещая диалог с законами, ужесточающими распространение фейковых новостей. Такой подход, по его мнению, наиболее эффективен.

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Автор: Ирина Большунова
#google #роскомнадзор #youtube

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