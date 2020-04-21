Песков прокомментировал виртуальные митинги на сервисах "Яндекса"

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям россиян, которые делятся своими трудностями, возникшими на фоне распространения нового типа коронавируса. Однако утрировать и обобщать "разговорчики" не стоит.

Такое высказывание во вторник, 21 апреля, сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом писало РИА Новости.

Накануне юзеры сервисов "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" в нескольких городах РФ стали оставлять на онлайн-картах отметки с сообщениями, в которых в том числе жаловались на введенный на фоне COVID-19 режим самоизоляции.

Телеканал RT сообщил, что компания "Яндекс" прокомментировала виртуальные митинги.