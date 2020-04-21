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16:54   21 Апреля 2020
Россия

Герман Греф не собирается возвращаться в правительство

Герман Греф не собирается возвращаться в правительство

Покупка Сбербанка правительством вызывает вопрос о возможности возвращения Германа Грефа на работу в кабинет министров. Когда-то он возглавлял министерство экономического развития.

Намерение оставаться на своем посту озвучил сегодня глава Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. "Лента.ру" цитирует слова руководителя крупнейшего российского банка. Герман Оскарович, в свою очередь, цитирует древнюю сентенцию о невозможности дважды войти в одну и ту же реку и задает Макарову риторический вопрос о качестве своей работы.

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Автор: Борис Нестеров
#правительство #сбербанк #греф

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