Герман Греф не собирается возвращаться в правительство

Покупка Сбербанка правительством вызывает вопрос о возможности возвращения Германа Грефа на работу в кабинет министров. Когда-то он возглавлял министерство экономического развития.

Намерение оставаться на своем посту озвучил сегодня глава Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. "Лента.ру" цитирует слова руководителя крупнейшего российского банка. Герман Оскарович, в свою очередь, цитирует древнюю сентенцию о невозможности дважды войти в одну и ту же реку и задает Макарову риторический вопрос о качестве своей работы.