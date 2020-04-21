МИД Финляндии просит открыть для ученых архив ФСБ с документами о Второй мировой войне

Документы о зверствах финских фашистов в концлагерях на оккупированных территориях советской Карелии стали недавно достоянием общественности. Следственный комитет РФ начал проверку этих документов.

Рассекреченные документы о финских концлагерях на территории Карелии открыли новые мрачные страницы финского участия в войне. МИД Финляндии обеспокоился этим событием и призвал открыть архивы ФСБ для всех заинтересованных исследователей, о чем сообщает РИА Новости.

Руководство Финляндии и лично маршала Маннергейма спасли от трибунала и виселицы выход из союза с Рейхом и объявление ему войны. Кроме того, СССР был заинтересован в дружеских отношениях с Финляндией, а потому сведения о концлагерях долгое время находились в секрете.