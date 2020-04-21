Глава Сбербанка призвал соблюдать самоизоляцию до второй декады мая

Герман Греф прогнозирует пик эпидемии коронавируса в 5-10 числах мая. До этого времени он призвал соблюдать все ограничительные меры. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на Lenta.ru.

«Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая», - сказал Греф.

Глава Сбербанка также уверен, что пандемия существенно изменит долгосрочные планы людей. В связи с этим он напомнил анекдот: если наводнения не избежать, оставшееся до него время надо потратить, чтобы научится жить под водой.

По официальным данным, на 21 апреля в России выявлено 52 763 зараженных коронавирусом, скончались 456 человек, вылечились 3873.