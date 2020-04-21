Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Закон о суверенном Рунете поможет защитить российский сегмент интернета от внешних угроз

Закон о суверенном Рунете поможет защитить российский сегмент интернета от внешних угроз

 Навальный развел шумиху вокруг выплат россиянам, пытаясь дискредитировать власть

Навальный развел шумиху вокруг выплат россиянам, пытаясь дискредитировать власть
Активизация политических сил грозит Украине новым расколом

Активизация политических сил грозит Украине новым расколом

 Песков заявил, что акция во Владикавказе может усугубить эпидемиологическую ситуацию

Песков заявил, что акция во Владикавказе может усугубить эпидемиологическую ситуацию
Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

 Путин обсудил с Роухани ситуацию с COVID-19

Путин обсудил с Роухани ситуацию с COVID-19
Закон о суверенном Рунете поможет защитить российский сегмент интернета от внешних угроз

Закон о суверенном Рунете поможет защитить российский сегмент интернета от внешних угроз

 Навальный развел шумиху вокруг выплат россиянам, пытаясь дискредитировать власть

Навальный развел шумиху вокруг выплат россиянам, пытаясь дискредитировать власть
Активизация политических сил грозит Украине новым расколом

Активизация политических сил грозит Украине новым расколом

 Песков заявил, что акция во Владикавказе может усугубить эпидемиологическую ситуацию

Песков заявил, что акция во Владикавказе может усугубить эпидемиологическую ситуацию
Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

Анкара предоставляет гражданство и жилье сирийским боевикам за службу на стороне ПНС

 Путин обсудил с Роухани ситуацию с COVID-19

Путин обсудил с Роухани ситуацию с COVID-19
17:01   21 Апреля 2020
Россия

Глава Сбербанка призвал соблюдать самоизоляцию до второй декады мая

Глава Сбербанка призвал соблюдать самоизоляцию до второй декады мая

Герман Греф прогнозирует пик эпидемии коронавируса в 5-10 числах мая. До этого времени он призвал соблюдать все ограничительные меры. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на Lenta.ru.

«Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая», - сказал Греф.

Глава Сбербанка также уверен, что пандемия существенно изменит долгосрочные планы людей. В связи с этим он напомнил анекдот: если наводнения не избежать, оставшееся до него время надо потратить, чтобы научится жить под водой.

По официальным данным, на 21 апреля в России выявлено 52 763 зараженных коронавирусом, скончались 456 человек, вылечились 3873.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мари Владимирова
#россия #сбербанк #общество #греф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...