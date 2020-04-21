Греф объяснил сложности с раздачей денег всем россиянам в период COVID-19

Глава Сбербанка объяснил, кому в первую очередь необходимо оказывать финансовую помощь во время пандемии коронавирусной инфекции.

Помогать во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо лишь тем, кто попал в сложную ситуацию. В России нет таких ресурсов, чтобы раздавать деньги всем гражданам страны. Таким мнением глава Сбербанка Герман Греф поделился в беседе с главой Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андреем Макаровым в издании "Лента.ру".

Глава Сбербанка отметил, что в сравнении с США и Евросоюза у нашей страны нет такого рыночного источника денег.

Для поддержки населения РФ выделяет десять процентов от ВВП. И в первую очередь, по словам Грефа, необходимо оказывать поддержку тем отраслям, на которых кризис, вызванный коронавирусом, отразился сильнее всего.