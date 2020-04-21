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16:37   21 Апреля 2020
Политика

Песков заявил, что акция во Владикавказе может усугубить эпидемиологическую ситуацию

Песков заявил, что акция во Владикавказе может усугубить эпидемиологическую ситуацию

Акция протеста, состоявшаяся в центре Владикавказа, была незаконной, она может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Около 200 человек вышло в понедельник на площадь в центре Владикавказа, чтобы потребовать прекращения режима самоизоляции. Участники несанкционированной акции заявляли, что вирус не опасен, и требовали вернуть им право свободного перемещения. 

Песков отметил, что митингующие не соблюдали никаких социальных дистанций, а это значит, что случившееся может стать причиной всплеска заболеваемости коронавирусом.

Песков также заявил, что не может давать оценку протестам. Ситуацию должно разрешить местное руководство — спокойно, в рамках конструктивного диалога. 

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Автор: Василий Пименов
#россия #песков #протест #владикавказ #коронавирус

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