Песков заявил, что акция во Владикавказе может усугубить эпидемиологическую ситуацию

Акция протеста, состоявшаяся в центре Владикавказа, была незаконной, она может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Около 200 человек вышло в понедельник на площадь в центре Владикавказа, чтобы потребовать прекращения режима самоизоляции. Участники несанкционированной акции заявляли, что вирус не опасен, и требовали вернуть им право свободного перемещения.

Песков отметил, что митингующие не соблюдали никаких социальных дистанций, а это значит, что случившееся может стать причиной всплеска заболеваемости коронавирусом.

Песков также заявил, что не может давать оценку протестам. Ситуацию должно разрешить местное руководство — спокойно, в рамках конструктивного диалога.