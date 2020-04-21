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16:33   21 Апреля 2020
Россия

Начальник женской колонии предстанет перед судом за эксплуатацию осужденных в Мордовии

Начальник женской колонии предстанет перед судом за эксплуатацию осужденных в Мордовии

Управление СКР по Республике Мордовия передало в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника женской колонии. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий за привлечения сотен женщин к рабскому труду.

Следствие установило, что в период с ноября по декабрь 2018 года начальник исправительной колонии незаконно привлекал женщин, отбывающих срок в колонии, к сверхурочным работам в принудительном порядке. Заключенные в ночное время работали на швейном производстве. Своей вины обвиняемый не признал. Несмотря на это, уголовное дело с достаточным количеством собранных доказательств направлено в суд.

Заключенные женской колонии в Новосибирске смогут заниматься аэробикой или йогой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #колония #мордовия #начальник

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