Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

Жители столицы РФ, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, должны оставаться дома. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Документ был опубликован на сайте столичной администрации. В нем говорится, что технологии электронного мониторинга будут применяться для контроля над людьми, у которых были зафиксированы симптомы ОРВИ. Выйти из дома можно будет только для похода в медицинское учреждение.

За все время эпидемии в столице РФ было зафиксировано 52 763 инфицированных коронавирусом. Из них 456 москвичей с COVID-19 умерли. Количество выздоровевших пациентов составляет 3 873 человека, передает РИА Новости.