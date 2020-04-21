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 МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства

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16:25   21 Апреля 2020
Политика

МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства

МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства

Итальянские власти призвали страны, вовлеченные в ливийский кризис, прекратить вмешиваться во внутренние дела североафриканского государства.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо призвал страны, влияющие на ливийский кризис, воздержаться от участия в нем, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на арабское издание Libyan TV.

Луиджи Ди Майо отметил, что Италия сотрудничает с международным сообществом, содействуя мирному урегулированию ливийского кризиса.

Ранее глава МИД Италии заверил, что его страна, как и Франция с Германией, не будут поставлять вооружение какой-либо из сторон конфликта в Ливии, направив усилия на дипломатические пути решения кризиса. 

Однако во внутригосударственные дела Ливии активно вмешивается Турция, продолжая поставки вооружения и наемников в Триполи, на сторону так называемого Правительства национального согласия. Турция своими действиями нарушает эмбарго ООН, а также достигнутые на переговорах в Берлине и Москве договоренности.

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Автор: Юлия Яковлева
#италия #турция #ливия

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