Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой вернуть петербуржцев домой. Граждане застряли в Японии из-за пандемии коронавируса.

По словам парламентария, обратно в Петербург не могут вернуться 73 гражданина, передает Федеральное агентство новостей. Вострецов отметил, что кроме петербуржцев в Японии находятся и жители других регионов. Сотрудники посольства помогают застрявшим людям, однако их ресурсы не безграничны.

Из Японии на родину уже вернулись москвичи и жители Дальнего Востока. Вострецов подчеркнул, что надеется на скорейшее возвращение и петербуржцев.

Сейчас бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Бабич координирует действия граждан, которые разместились в Токио. Экс-парламентария коронавирус также настиг в Японии. Она отметила, что 73 жителя города ждут своего возвращения домой, однако их число может увеличиться.