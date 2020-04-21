Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

 Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой

Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой
Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

 МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства

МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства
Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

 Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США

Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США
Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

 Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой

Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой
Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

 МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства

МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства
Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

 Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США

Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США
16:07   21 Апреля 2020
Общество

Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой

Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой вернуть петербуржцев домой. Граждане застряли в Японии из-за пандемии коронавируса.

По словам парламентария, обратно в Петербург не могут вернуться 73 гражданина, передает Федеральное агентство новостей. Вострецов отметил, что кроме петербуржцев в Японии находятся и жители других регионов. Сотрудники посольства помогают застрявшим людям, однако их ресурсы не безграничны.  

Из Японии на родину уже вернулись москвичи и жители Дальнего Востока. Вострецов подчеркнул, что надеется на скорейшее возвращение и петербуржцев.

Сейчас бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Бабич координирует действия граждан, которые разместились в Токио. Экс-парламентария коронавирус также настиг в Японии. Она отметила, что 73 жителя города ждут своего возвращения домой, однако их число может увеличиться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#япония #петербуржцы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...