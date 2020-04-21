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16:07   21 Апреля 2020
Общество

Простаков: США пытаются очернить моральных лидеров планеты в лице КНР и РФ

Простаков: США пытаются очернить моральных лидеров планеты в лице КНР и РФ

Атаки Вашингтона на Россию в информационном поле являются для США прикрытием своей же агрессии в мире, считает эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Статья американского издания Foreign Affairs содержит информацию о том, что КНР и РФ якобы по кусочкам забирают влияние Белого дома в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. По словам автора Хэла Брэнда, США хотят противостоять таким режимам.

Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, что Вашингтон ежедневно ведет информационную войну против Москвы. Соединенные Штаты, по его словам, пытаются выглядеть неуязвимыми в экономическом, военном и политическом плане.

Эксперт, комментируя статью о том, что США не должны уступить лидирующие позиции в геополитике России и Китаю, говорит о проявлении Америкой своих амбиций. США также хотят очернить репутацию двух держав путем информационных вбросов.

"Сейчас глобальная неопределенность дает США возможность наверстать упущенное, действуя еще более цинично", — подчеркнул Простаков.

Он уверен, что Вашингтон пытается демонизировать претендентов на роль морального лидера планеты. Все усугубляется и тем, что с президентством Трампа американцы стали терять лидирующие позиции в мире.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша

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