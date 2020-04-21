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16:01   21 Апреля 2020
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Москвы ввели новые ограничительные меры из-за COVID-19

Технологии мониторинга с помощью геолокации будут использовать власти Москвы для контроля за передвижением жителей столицы с симптомами ОРВИ, сообщается на сайте московской мэрии.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, правила безопасности для зараженных COVID-19 с 22 апреля 2019 года будут распространяться и на москвичей с признаками ОРВИ.

В рамках ужесточения режима самоизоляции в столице власти Москвы ввели систему спецпропусков, которые москвичам необходимо получать для передвижения по улицам города на общественном или личном транспорте. Пешеходам разрешается выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также для выгула собаки или выноса мусора. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции можно отлеживать на правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #самоизоляция #коронавирус

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