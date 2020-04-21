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15:58   21 Апреля 2020
Россия

Пресс-секретарь ЮВО Астафьев заявил, что дополнительные силы в Чечню не вводились

Пресс-секретарь ЮВО Астафьев заявил, что дополнительные силы в Чечню не вводились

Южный военный округ не вводил дополнительные войска на территорию Чечни. Об этом заявил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Такое высказывание начальник пресс-службы сделал, комментируя статью издания "Новая газета", которая, ссылаясь на граждан республики, сообщила, что в Надтеречный район якобы были введены дополнительные федеральные войска Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом писало РИА Новости.

По словам Астафьева, дополнительные силы на территорию республики не вводились и ни к каким действиям не привлекались. Сегодня находящаяся в Чечне 42-я мотострелковая дивизия занимается плановыми боевыми тренировками в пункте постоянного базирования.

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Автор: Юлия Яковлева
#политика #чечня #юво

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