Пресс-секретарь ЮВО Астафьев заявил, что дополнительные силы в Чечню не вводились

Южный военный округ не вводил дополнительные войска на территорию Чечни. Об этом заявил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Такое высказывание начальник пресс-службы сделал, комментируя статью издания "Новая газета", которая, ссылаясь на граждан республики, сообщила, что в Надтеречный район якобы были введены дополнительные федеральные войска Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом писало РИА Новости.

По словам Астафьева, дополнительные силы на территорию республики не вводились и ни к каким действиям не привлекались. Сегодня находящаяся в Чечне 42-я мотострелковая дивизия занимается плановыми боевыми тренировками в пункте постоянного базирования.