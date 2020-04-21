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15:50   21 Апреля 2020
Россия

Иск Пригожина к Соболь рассмотрит московский суд

Иск Пригожина к Соболь рассмотрит московский суд

Тверской суд Москвы принял иск бизнесмена Евгения Пригожина к телеканалу "Царьград" и продюсеру "Навальный live" Любови Соболь.

Сообщается, что в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации Пригожин требует опровергнуть заявления о его причастности к нападению на мужа Соболь Сергея Мохова. Дело будет рассматривать судья Татьяна Молитвинова, пока дата предварительного слушания не назначена.

Как пишет ТАСС, в 2019 году перед выборами в МГД "Царьград" задавал вопросы Любови Соболь на тему ее предвыборной кампании. В ответ она сообщила, что даст комментарий после того, как "Царьград" опубликует данные о нападении на Мохова, приписав Евгению Пригожину причастность к инциденту.

Нападение на мужа Соболь совершено в конце 2016 года, неизвестные у подъезда его дома вкололи мужчине в ногу препарат из шприца, в результате чего Мохов потерял сознание. Виновников случившегося до сих пор не нашли.

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Автор: Юлия Яковлева
#царьград #евгений пригожин #любовь соболь

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