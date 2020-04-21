Сбербанк заявил, что пик COVID-19 в РФ пройдет с 5 по 10 мая

Аналитики Сбербанка прогнозируют пик нового типа коронавируса в Российской Федерации с 5 по 10 мая 2020 года.

Соответствующее заявление сделал глава компании Герман Греф. Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперты выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение распространения коронавирусной инфекции в других государствах с происходящим в РФ. Крайне необходимо продолжать четко соблюдать установленные карантинные меры, подчеркнул глава Сбербанка.

Российская Федерация способна выйти на плато по заражению коронавирусом до мая. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.