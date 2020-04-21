Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

 Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой

Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой
Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

 МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства

МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства
Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

 Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США

Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США
Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

Власти Москвы обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции

 Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой

Депутат Вострецов призвал вернуть застрявших в Японии петербуржцев домой
Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

 МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства

МИД Италии призвал влияющие на ливийский кризис страны отказаться от вмешательства
Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

 Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США

Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США
15:45   21 Апреля 2020
Общество

Сбербанк заявил, что пик COVID-19 в РФ пройдет с 5 по 10 мая

Сбербанк заявил, что пик COVID-19 в РФ пройдет с 5 по 10 мая

Аналитики Сбербанка прогнозируют пик нового типа коронавируса в Российской Федерации с 5 по 10 мая 2020 года.

Соответствующее заявление сделал глава компании Герман Греф. Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперты выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение распространения коронавирусной инфекции в других государствах с происходящим в РФ. Крайне необходимо продолжать четко соблюдать установленные карантинные меры, подчеркнул глава Сбербанка.

Российская Федерация способна выйти на плато по заражению коронавирусом до мая. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#общество #греф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...