Сбербанк заявил, что пик COVID-19 в РФ пройдет с 5 по 10 мая
Аналитики Сбербанка прогнозируют пик нового типа коронавируса в Российской Федерации с 5 по 10 мая 2020 года.
Соответствующее заявление сделал глава компании Герман Греф. Об этом сообщило РИА Новости.
Эксперты выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение распространения коронавирусной инфекции в других государствах с происходящим в РФ. Крайне необходимо продолжать четко соблюдать установленные карантинные меры, подчеркнул глава Сбербанка.
Российская Федерация способна выйти на плато по заражению коронавирусом до мая. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.