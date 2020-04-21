Латвия собственноручно уничтожает свою экономику по идеологическим мотивам

Публицист Бен Латковскис убежден, что политические группировки разрушают экономику Латвии из-за идеологических целей.

Когда Латвия только получила независимость, начался развал промышленности, созданной в советское время, а теперь отдельные политические группировки разрушают транзит, потому что там русские, Лембергс и «неправильная» политическая позиция, написал публицист в материале для издания Neatkarīgā Rīta Avīze.

Мировой валютный фонд предсказал республике самый серьезный экономический спад среди всех стран Прибалтики — 8,6 процента. Латковскис считает, что это будет в первую очередь связано со спадом в отрасли авиаперевозок, которая занимает наибольшую долю в структуре латвийского транспорта, а также с проблемами транзита.

Латвийский публицист подчеркнул, что авиаперевозки пострадают исключительно из-за пандемии коронавируса, но с транзитом дело обстоит иначе. Политические силы в стране сознательно нарушают транзитный бизнес, уверен он, а главную роль здесь сыграла Новая консервативная партия США, которая и навязала Латвии отставку Рижской думы и изменения в модели управления портами.

Латковскис не сомневается, что в ситуации с транзитом здравый смысл и экономическая выгода были на втором месте, а на первом — эмоциональное удовлетворение пришедших во власть людей.

«Конечно, министр сообщения Талис Линкайтс не проводит бессонные ночи в раздумьях, как ликвидировать в Латвии железные дороги, порты и транзит. Нет, ему и стоящим за ним силам просто не нравится эта отрасль — не лежит у них к ней сердце», — отметил он.

Автор статьи обратил внимание на то, что политические элиты в Латвии не первый раз уничтожают экономику по идеологическим мотивам. Так же они поступили и после объявления независимости республики: уничтожали «чуждую латышскому народу» промышленность.