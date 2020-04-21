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16:16   21 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Латвия собственноручно уничтожает свою экономику по идеологическим мотивам

Латвия собственноручно уничтожает свою экономику по идеологическим мотивам

Публицист Бен Латковскис убежден, что политические группировки разрушают экономику Латвии из-за идеологических целей.

Когда Латвия только получила независимость, начался развал промышленности, созданной в советское время, а теперь отдельные политические группировки разрушают транзит, потому что там русские, Лембергс и «неправильная» политическая позиция, написал публицист в материале для издания Neatkarīgā Rīta Avīze.

Мировой валютный фонд предсказал республике самый серьезный экономический спад среди всех стран Прибалтики — 8,6 процента. Латковскис считает, что это будет в первую очередь связано со спадом в отрасли авиаперевозок, которая занимает наибольшую долю в структуре латвийского транспорта, а также с проблемами транзита.

Латвийский публицист подчеркнул, что авиаперевозки пострадают исключительно из-за пандемии коронавируса, но с транзитом дело обстоит иначе. Политические силы в стране сознательно нарушают транзитный бизнес, уверен он, а главную роль здесь сыграла Новая консервативная партия США, которая и навязала Латвии отставку Рижской думы и изменения в модели управления портами.

Латковскис не сомневается, что в ситуации с транзитом здравый смысл и экономическая выгода были на втором месте, а на первом — эмоциональное удовлетворение пришедших во власть людей.

«Конечно, министр сообщения Талис Линкайтс не проводит бессонные ночи в раздумьях, как ликвидировать в Латвии железные дороги, порты и транзит. Нет, ему и стоящим за ним силам просто не нравится эта отрасль — не лежит у них к ней сердце», — отметил он.

Автор статьи обратил внимание на то, что политические элиты в Латвии не первый раз уничтожают экономику по идеологическим мотивам. Так же они поступили и после объявления независимости республики: уничтожали «чуждую латышскому народу» промышленность.

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Автор: Лев Собакин
#экономика #латвия #коронавирус

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