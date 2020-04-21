Маркелов: оппозиция не решится на "коронавирусные" митинги, зная о жестком наказании

Митинги против введенных правительством мер по нераспространению COVID-19 прошли в нескольких штатах США. Российская оппозиция не решится на подобные провокации в страхе перед жестким наказанием, уверен политолог Сергей Маркелов.

Единичные акции протеста могут происходить, но такой массовый характер, как в США, провокации на фоне коронавируса не приобретут, полагает политолог. По его мнению, "коронавирусные" митинги если и будут случаться, то скорее из-за сторонних, не касающихся эпидемии причин.

"Понятно, что эпизоды у нас есть, но это чаще всего наслойка коронавирусных историй с местными проблемами", — пояснил свою точку зрения Маркелов в беседе с корреспондентом "Слова и Дела".

Эксперт предложил ужесточить наказание за организацию и проведение несанкционированных акций протеста, чтобы предостеречь правоохранительные органы и россиян от возможных беспорядков. Маркелов напомнил о прошлогодних летних митингах в Москве, организаторами которых выступили блогер Алексей Навальный и его единомышленница, юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь. В ходе провокаций пострадали сотрудники полиции, многие участники акций получили условные и реальные сроки за нарушение правопорядка.