Представители литературного мира поделились воспоминаниями о писателе Александре Кабакове

Один из известных писателей современности Александр Кабаков умер в Москве на 77 году жизни. "Русский ПЕН-Центр" опубликовал для читателей "ЛГ" отклики представителей литературного мира на известие об этой утрате.

Писатели, журналисты и артисты вспомнили добрыми словами о соратнике после известия о его кончине. Писатель Эдуард Русаков рассказал, что не был близко знаком с Кабаковым, но относился к нему с уважением. Его привлекала общественная позиция писателя: отрицание любого радикализма и экстремизма. Одна из любимых им фраз Кабакова: "Я не хочу числиться ни за каким отрядом". Кабаков был истинным православным христианином, сообщает "Литературная газета".

"Прощай, Александр. Будем помнить тебя и перечитывать твои книги", — сказал Русаков.

Российский литературовед Елена Шубина рассказала, что была его издателем 22 года, с времен "Ванриуса". Издатель отметила, что он был прекрасным писателем, джентльменом, другом и очень мужественным человеком. Кабаков всегда подчеркивал свою частность, отдельность. Несмотря на болезнь, он выразил желание вступить в ПЕН-клуб. Перед смертью, как вспоминают коллеги, ему было важно приобщиться к какому-то коллективу. В последние месяцы больше всех ему помогал журналист Андрей Колесников.