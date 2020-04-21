Доктор Мясников рассказал об успешной работе по созданию вакцины от коронавируса

Ведущие специалисты Минздрава намерены завершить все доклинические испытания вакцины против коронавируса к концу мая, заявил глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации вокруг COVID-19 Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия 24" он подчеркнул, что создание вакцины идет успешно и с опережением графика, но даты могут быть изменены. В настоящее время специалисты Минздрава запланировали старт клинических исследований на 1 июня.

"К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям", — заявил Мясников.

Отметим, ранее в пресс-службе центра вирусологии "Вектор" подчеркнули, что планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне. Это возможно лишь при получении официального разрешения Минздрава и одобрения этическим комитетом "Вектора".