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15:03   21 Апреля 2020
Общество

Доктор Мясников рассказал об успешной работе по созданию вакцины от коронавируса

Доктор Мясников рассказал об успешной работе по созданию вакцины от коронавируса

Ведущие специалисты Минздрава намерены завершить все доклинические испытания вакцины против коронавируса к концу мая, заявил глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации вокруг COVID-19 Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия 24" он подчеркнул, что создание вакцины идет успешно и с опережением графика, но даты могут быть изменены. В настоящее время специалисты Минздрава запланировали старт клинических исследований на 1 июня.

"К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям", — заявил Мясников.

Отметим, ранее в пресс-службе центра вирусологии "Вектор" подчеркнули, что планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне. Это возможно лишь при получении официального разрешения Минздрава и одобрения этическим комитетом "Вектора".

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Автор: Руслан Неглинный
#вирус #минздрав #вакцина #вектор #мясников #коронавирус

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