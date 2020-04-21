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14:48   21 Апреля 2020
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Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

Facebook удаляет сообщения о протестах против карантина в США

Протесты против карантинных мер, введенных для противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, прошли в нескольких штатах США. Видеорепортажи об этом были опубликованы в соцсети Facebook.

Руководство Facebook решило удалить сообщения о протестах против карантинных мер в США, опубликованные на платформе. "Коммерсантъ" сообщает, что к настоящему времени из соцсети удалены посты об акциях, проведенных в Небраске, Нью-Джерси и Калифорнии. В Facebook заявляют, что сотрудники удаляют эти материалы, поскольку они противоречат местному законодательству, и не считают это цензурой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #facebook #коронавирус #COVID-19

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