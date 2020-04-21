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14:47   21 Апреля 2020
Общество

Российские ученые выяснили, что "дети из пробирки" чаще страдают от ожирения

Российские ученые выяснили, что "дети из пробирки" чаще страдают от ожирения

Дети, рожденные от суррогатных матерей, значительно чаще имеют проблемы с лишним весом, чем те, которые были зачаты традиционным способом. К такому выводу пришли ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Они также высказали предположение, что иммунная система у таких детей более совершенна, а общее состояние здоровья организма лучше. 

Исследователи задались вопросом, как нахождение эмбриона вне материнского организма может отразиться на здоровье его организма. Опыты проводились на мышах. Стало известно, что эмбрионы, которые были пересажены суррогатной матери, имели большую жировую прослойку. В особенности это было ярко выражено у женских особей. Ученые рассказали, что лишний вес мыши из пробирки имеют не из-за обжорства, так как едят они значительно меньше своих сородичей, передает News.ru.

Однако, по словам исследователей, несмотря на проблемы с весом, общее состояние здоровья "пробирочных" мышей намного лучше. Причиной тому служит чрезвычайно строгий отбор на роль суррогатной матери.

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Автор: Кристина Мокроусова
#здоровье #наука #ученые

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