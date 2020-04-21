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16:34   21 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

Сатурн в Водолее породил поток антироссийских фейков на Украине

Пандемию коронавируса и перенос парада Победы на Красной площади не обошли вниманием украинские СМИ. Издания разглядели в России «критическое положение» из-за COVID-19, а украинские астрологи прочат Москве голодные бунты.

«Сатурн — планета большого несчастья — в марте вошел в знак Водолея. А Водолей — это, как известно, знак, под влиянием которого находится Россия. Так что с марта этого года на РФ посыпались разного плана несчастья, это уже происходит. Пока Сатурн будет оставаться в Водолее, в России будут сложности, проблемы и препятствия, одна за другой будут замораживаться программы и проекты».

Так видит будущее России астролог Влад Росс, мнением которого поинтересовалось интернет-издание «Главред». Издание позиционирует себя как «аналитическое». На многогранность аналитики указывает предсказание все того же Росса: по положению планеты Нептун он разглядел крах нефтяного рынка в России.

Среди светил украинского экспертного сообщества примечательна теория разработчика методологии комплексной оценки российской пропаганды Дениса Богуша. В статье от 7 апреля 2020 года он предположил, что COVID-19 был создан в научном центре вирусологии «Вектор» под Новосибирском.

Украинские СМИ соревнуются в фейках против России

Тот факт, что первые зараженные были зафиксированы в китайском Ухане, эксперт увязал с проведением седьмых Всемирных военных игр в октябре 2019 года. Среди участников была и команда из России, которая, вероятно, и «забросила» вирус в Китай.

Общественно-политический журнал Украины «Новое время» не отстает от конкурентов по медийному рынку. Журналисты проанализировали состояние российской экономики и пришли к лаконичному выводу:

«Если совсем коротко, то в России началась самая настоящая катастрофа».

По мнению корреспондента Ивана Яковина, алкоголизация в России дошла до того, что пиво используют в качестве антисептика. Впереди у России, убежден автор, новые 90-е с длинными очередями за едой, бандитами на улицах и дефицитом.

Украинские СМИ соревнуются в фейках против России

Предвидит реквием по России украинский русскоязычный интернет-портал «Апостроф». В хор экспертных голосов добавилось сопрано политического психолога Светланы Чунихиной. В интервью она заявила, что Москва игнорирует угрозу, в отличие от Киева:

«Наше правительство показало более адекватный ответ, они извлекают уроки из своих ошибок».

Украинский политический аналитик Тарас Чорновол отличился откровенным вбросом. В своем тексте в «Главреде» он запустил фейковую новость о том, что парад Победы на Красной площади 9 мая все-таки состоится. Никаких доказательств Чорновол не привел, ограничившись злостным напутствием:

«Ребята, только становитесь поближе друг к другу, соединяйтесь с народом! Детки пусть побегут с букетиками к первым лицам, которые выйдут к Мавзолею. <…> Толпы побольше. И никаких медицинских масок! А к месту парада двигайтесь пешком, желательно маршрутом подлиннее, и обязательно с людьми, с народом. Покашляйте там хорошо друг на друга. Буду очень рад…».

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее заявлял, что большинство ложной информации о коронавирусе в России приходит в основном с территории Украины.

«Последние события с коронавирусом наглядно показали, что, к сожалению, технология фейк-ньюс очень активно применяется в борьбе с нашим государством. Анализ показывает, что большинство таких фейк-ньюс распространяются не с аккаунтов на территории РФ, а с аккаунтов за рубежом, в первую очередь, с территории сопредельной Украины», — объяснил политик.

Украинские СМИ соревнуются в фейках против России

Подобная тактика отвлекает внимание от собственных проблем, рассказал «Политике Сегодня» политолог и журналист Юрий Светов.

«Хороший выход для Украины из собственного бедственного положения с коронавирусом – перевести стрелки на Россию. Таким образом говорят своим гражданам, мол, чего вы жалуетесь на наши недостатки, вон, посмотрите на Россию, там вообще бардак. Все это – отвлечение от своего провала. <…> И Китай во всем обвиняют, и выдвигают версии об искусственном создании вируса – все это звенья одной цепи», — сообщил эксперт.

По состоянию на 15.00 21 апреля 2020 года, на Украине зафиксировано 6 125 зараженных коронавирусной инфекцией, среди которых более тысячи инфицированных медработников. Об этом ранее заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #украина #сми #фейки #парад победы #коронавирус

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