Введенные в Петербурге карантинные меры пока себя оправдывают, необходимости следовать примеру Москвы и вводить систему пропусков для поездок по городу пока нет. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации пропускной режим может быть введен.

Сейчас в Петербурге действует режим самоизоляции, как и во многих других регионах Российской Федерации. Гражданам рекомендовано оставаться дома, без необходимости не выходить на улицу.