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14:21   21 Апреля 2020
Россия

Беглов не исключил введения пропусков в Петербурге из-за COVID-19

Беглов не исключил введения пропусков в Петербурге из-за COVID-19

Введенные в Петербурге карантинные меры пока себя оправдывают, необходимости следовать примеру Москвы и вводить систему пропусков для поездок по городу пока нет. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Губернатор добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации пропускной режим может быть введен. 

Сейчас в Петербурге действует режим самоизоляции, как и во многих других регионах Российской Федерации. Гражданам рекомендовано оставаться дома, без необходимости не выходить на улицу. 

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #беглов #самоизоляция

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