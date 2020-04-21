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14:14   21 Апреля 2020
Политика

Лавров заявил, что нежелание ЕС обсуждать эмбарго в Ливии "вызывает вопросы"

Лавров заявил, что нежелание ЕС обсуждать эмбарго в Ливии "вызывает вопросы"

Нежелание Европейского союза обсудить в процессе переговоров Совета Безопасности Организации Объединенных Наций идеи о мониторинге соблюдения оружейного эмбарго в Ливии "вызывает вопросы".

Такое высказывание сделал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Дипломат выразил надежду, что в скором времени ЕС раскроет причины своих действий. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Также министр напомнил о старте миссии Евросоюза — IRINI, задачей которой является контроль за соблюдением введенного в 2011 году эмбарго ООН в североафриканской стране.

ЕС должен обратиться к Совбезу организации с просьбой поддержать инициативу относительно реализации еще одной спецоперации по мониторингу за соблюдением введенного ограничения.

Телеканал RT сообщил, что Российская Федерация отслеживает военную операцию Европейского союза IRINI в Средиземном море.

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #политика #ливия #мид рф

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