Экономист Колташов рассказал, как девальвация доллара сыграет на руку РФ

Газета «Известия» со ссылкой на свои источники в правительстве пишет о том, что общая сумма поступлений в федеральную казну РФ по итогам текущего года составит 15,2 трлн рублей. Данный доход рассчитан из средней цены на нефть в размере 20 долларов за баррель и не учитывает поступления от приобретения у ЦБ акций Сбербанка. В то же время расходы составят 20,8 трлн рублей, что в конечном итоге приводит к образованию дефицита в бюджете в размере 5,6 трлн рублей вместо ранее ожидаемого профицита в 900 миллиардов.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью ФАН заверил, что дефицитный бюджет не помешает правительству РФ выделять деньги на запланированные нужды и проекты. Мало того, что на эти цели хватит накопленных средств, так еще этот прогноз не учитывает возможный рост стоимости нефти в долларах.

Дело в том, что Соединенные Штаты столкнулись с биржевым кризисом выходить из которого Федеральная резервная система США будет за счет вливания огромного количества денежных средств, отмечает специалист. Это, в свою очередь, влечет весьма серьезные негативные последствия для американской национальной валюты.

«Я полагаю, что доллар будет постепенно ослабевать на протяжении 2020 года из-за того, что в США будет разворачиваться крупномасштабная депрессия», – заявил Колташов.

При таком сценарии развития событий доллар станет дешевой валютой, как того хочет Минфин РФ. Положительным моментом такого явления станет рост цен на нефть, что для российской экономики станет хорошим подспорьем. Таким образом, подводит итог эксперт, неминуемая девальвация доллара будет работать на Россию.

Ранее европейские СМИ писали о том, что финансовая прочность Москвы позволяет ей быть готовой к любому развитию событий.