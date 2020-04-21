Президент России Владимир Путин обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с распространением COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что переговоры пройдут во вторник в режиме видеоконференции. Также он сказал, что лидер России продолжает работать в Ново-Огарево, а во вторник большая часть рабочего дня президента будет посвящена работе с регионами.

Песков выделил, что встречи пройдут в открытом режиме. Эффективные меры, которые предпринимает правительство России для борьбы с коронавирусом, способствуют низкому уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.