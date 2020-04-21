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14:10   21 Апреля 2020
Весь мир

Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США

Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США

Военный эксперт Иван Коновалов в эфире на радио Sputnik прокомментировал недовольство американских военных действиями российских летчиков, приблизившихся к самолету ВМС США.

Видео сближения российского Су-35 и американского противолодочного P-8A опубликовал шестой флот США.

20 апреля российские летчики заметили неизвестный самолет над нейтральными водами, он направлялся в сторону российских объектов в Сирии. В воздух направили дежурный истребитель с авиабазы Хмеймим, он опознал самолет ВМС США и стал его сопровождать.

Затем американские военнослужащие заявили, что Су-35 приблизился к P-8A Poseidon дважды, а второе сближение было небезопасным. По словам военных, истребитель двигался на очень высокой скорости и создал турбулентность, вызвал выхлоп реактивного двигателя противолодочного самолета.

Минобороны РФ в ответ заявило, что все полеты российских летчиков проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В сирийском театре военных действий присутствуют разные армии, но американцы ведут себя наиболее активно и по большей части в отношении российских объектов, подчеркнул военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Он отметил, что Соединенные Штаты ведут себя в Сирии так же, как и у российских границ: России фактически приходится отгонять истребители США и НАТО.

«Каждый раз это вызывает бурю в СМИ, обвинения в адрес российских летчиков в "опасном пилотировании". На самом деле это совсем не так. Во-первых, нет правил для боевой авиации по сближению, эти правила касаются гражданской авиации. Во-вторых, каким еще способом отвратить американские самолеты-разведчики от российских объектов? Только оттеснить их, наши летчики так и действуют», — подытожил Коновалов.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #сирия

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