Российские летчики выбрали верную тактику против авиации США

Военный эксперт Иван Коновалов в эфире на радио Sputnik прокомментировал недовольство американских военных действиями российских летчиков, приблизившихся к самолету ВМС США.

Видео сближения российского Су-35 и американского противолодочного P-8A опубликовал шестой флот США.

20 апреля российские летчики заметили неизвестный самолет над нейтральными водами, он направлялся в сторону российских объектов в Сирии. В воздух направили дежурный истребитель с авиабазы Хмеймим, он опознал самолет ВМС США и стал его сопровождать.

Затем американские военнослужащие заявили, что Су-35 приблизился к P-8A Poseidon дважды, а второе сближение было небезопасным. По словам военных, истребитель двигался на очень высокой скорости и создал турбулентность, вызвал выхлоп реактивного двигателя противолодочного самолета.

Минобороны РФ в ответ заявило, что все полеты российских летчиков проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В сирийском театре военных действий присутствуют разные армии, но американцы ведут себя наиболее активно и по большей части в отношении российских объектов, подчеркнул военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Он отметил, что Соединенные Штаты ведут себя в Сирии так же, как и у российских границ: России фактически приходится отгонять истребители США и НАТО.